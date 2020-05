Philip Glass, ascolta l'inedito 'perduto' 'Music In 8 Parts'

L'esecuzione di un'opera di Philip Glass andata persa per cinquant'anni è stata resa disponibile sul canale YouTube ufficiale del compositore di Baltimora classe 1937: la composizione, intitolata "Music In 8 Parts", fu eseguita dal vivo per la prima volta nel 1970, ma successivamente scomparve dal repertorio pubblico dell'artista in seguito alla misteriosa sparizione della partitura, disponibile solo in un un'unica copia autografa firmata dallo stesso Glass. Il prezioso documento riapparve nel 2017 come articolo di un'asta tenuta da Christie’s, e venduto alla cifra di 43.750 dollari. "Music In 8 Parts" è stata ora eseguita dal Philip Glass Ensemble, che ha reso disponibile sul Web il video della performance realizzata osservando le correnti regole di distanziamento sociale:

La registrazione è stata prodotta da Lisa Bielawa, Richard Guérin e Michael Riesman, e include i lavori dell'artista Sol LeWitt, che già firmò l'artwork della copertina della raccolta di dodici suite - scritte tra il '71 e il '74 - "Music in Twelve Parts", edito in un primo momento dalla Virgin poi passato nei cataloghi di Nonesuch (nel 1993) e della Orange Mountain Music (nel 2016).