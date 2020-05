I concerti di "Vinyl": PJ Harvey @ Big Day Out, Sydney 26 gennaio 2001

Nell'attesa di una ripresa degli eventi live, continuiamo il nostro viaggio attraverso i concerti storici in video.

Per il capitolo numero 26, abbiamo scelto l'esibizione di PJ Harvey al Big Day Out, Sydney, del 26 gennaio 2001.

Il video presenta una selezione dei brani che l'artista britannica suona in quell'occasione. Mancano all'appello pezzi come This Is Love, The Sky Lit Up, Hair, Somebody's Down Somebody's Name, Big Exit, ma l'apertura con Rid Of Me, solo voce e chitarra (la sua leggendaria Gretsch Broadkaster), rimane una delle performance live più amate dai suoi fan.

Siamo in piena golden age, Polly Jean è reduce dall'uscita del suo quinto album Stories from the City, Stories from the Sea (2000) e ha alle spalle collaborazioni importanti, come quella con Steve Albini per il secondo LP Rid Of Me (1993) e con John Parish per il terzo, To Bring You My Love (1995).

