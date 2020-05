Piotta pubblica il nuovo singolo ‘Vengo dal Colosseo (20.20 edition)’: video

“Vengo dal Colosseo (20.20 edition)” è il nuovo singolo di Piotta, pubblicato oggi 22 maggio. Nel brano il rapper romano racconta questo momento caratterizzato dall’emergenza Coronavirus e il periodo in quarantena. La canzone, prodotta da Swan, è inclusa in “Vengo dal Colosseo EP” che, disponibile sulle principali piattaforme di streaming, contiene il remix, prodotto dal chitarrista Giuliano Cantini, e la versione strumentale e a cappella del nuovo brano di Tommaso Zanello - questo il nome all’anagrafe di Piotta.

“Vengo dal Colosseo (20.20 edition)” è accompagnata dal video - riportato più avanti - diretto da Glauco Citati in cui, grazie al lavoro del visual artist Angelo Di Nicola e alla tecnica di animazione digitale 3D, alcune celebri statue di Roma cantano a tempo di musica.

Presentando la canzone il rapper ha raccontato:

"Durante questa quarantena sono riuscito a far cantare persino le statue, ad un certo punto sono saltati tutti i programmi, da un mega evento al Teatro Sistina con l'Orchestra Sinfonica di Roma su cui lavoravo da mesi, fino al singolo estivo previsto ma rimasto ancora da mixare. Ne è nata questa idea, in una notte di quarantena in cui non riuscivo a prender sonno. Cotta e mangiata come si dice, una vera instant song!”