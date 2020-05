Le parole del vinile: le copertine pt.2/2

Il mondo del collezionismo del vinile è vasto e – specialmente se si è alle prime armi o non si mastica molto l’inglese – ricco di termini tecnici o sigle che a un primo impatto possono sembrare ostici.

Proseguiamo il nostro viaggio – iniziato con Le parole del vinile: i termini generali – con una nuova miniguida-dizionario in materia di copertine, da tenere sottomano in caso di dubbi.

[continua da Le parole del vinile: le copertine pt.1/2]

GF, Gatefold

Copertina apribile.

Inner (Sleeve), Liner

È, letteralmente, la copertina interna, ossia la busta che protegge il vinile. Può essere completamente bianca, colorata, stampata con testi, foto o informazioni sull’album. Può presentare al suo interno un’altra busta protettiva trasparente.

Inside

Interno. Nei dischi con copertina apribile (GF o FOC) è l’interno della copertina.

CONTINUA A LEGGERE LE PAROLE DELLE COPERTINE SU DEAGOSTINIVINYL.COM