Jamba, il rapper morto a Londra: il video di "Working Class"

È morto a Londra nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio il rapper palermitano Jamba, vero nome Giuseppe Giambertone. Era uno dei protagonisti della scena underground italiana. Aveva 38 anni e soffriva da tempo di diabete. Non sono state rese note le cause della morte: a Londra il corpo del rapper sarà sottoposto a un tampone per capire se la causa del decesso sia stato il coronavirus. Amici e colleghi hanno aperto una sottoscrizione per aiutare la famiglia di Jamba.

Attivo sulla scena rap da oltre vent'anni, aveva militato nella crew Rap Pirata fondata da Inoki, aveva condiviso lavori con Stokka & Buddy, aveva fatto coppia con Bras nei Dual Shok.

Ecco uno dei suoi cavalli di battaglia: "Working Class"