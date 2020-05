Le brevi di oggi, 18 maggio: Alice Cooper, Senhit, Festival Collisioni, Tener-a-mente

La decima edizione del Festival del Vittoriale Tener-a-mente è rinviata all'estate 2021. Il Governo ha ufficializzato quello che ormai pareva inevitabile: a causa della pandemia da Covid-19, gli assembramenti continuano a essere in ogni modo da evitare e il distanziamento necessario tra gli spettatori, gli artisti e tutte le maestranze coinvolte - suggerito dal parere del Comitato Tecnico Scientifico del 6 maggio e disposto dal Governo alla lettera m) dell'art.1 del DPCM del 17 maggio - rende impossibile lo svolgimento di grandi eventi estivi. In queste settimane tutto il settore della grande musica dal vivo si è coordinato per andare, più compatti possibile, in una direzione di rispetto delle normative e tutela della salute pubblica; da questo coordinamento è derivato il comunicato stampa, diramato poco fa, che annuncia il rinvio al 2021 dei tour di moltissimi artisti, italiani e internazionali. Come già anticipato, sono state fissate opzioni e stiamo lavorando per ri-calendarizzare tutti gli eventi già annunciati per la decima edizione: nei prossimi giorni, in alcuni casi settimane, saremo in grado di fornire le nuove date concordate e le relative informazioni riguardanti i biglietti già acquistati.

************

L’edizione 2020 del Festival Agrirock Collisioni è annullata. A rendere la decisione obbligata è il DPCM 17 maggio del Governo Italiano 194 Mod. 247 che, all’art.1 c.1 punto i), decreta che le manifestazioni pubbliche consentite a partire dal 15 giugno dovranno svolgersi in forma statica rispettando distanze sociali e altre misure di contenimento. Inoltre, sempre all’articolo 1 c.1, nel punto m) precisa che non sono consentiti spettacoli senza posto a sedere preassegnato a una distanza di almeno un metro e che la capienza massima è di mille spettatori all'aperto e duecento per i luoghi chiusi. Il DPCM stabilisce altresì che non sono consentite attività fieristiche, tipologia di attività in cui i festival con incontri letterari, enogastronomici e musicali come Collisioni vengono compresi. Con tale quadro normativo risulta pertanto impossibile ipotizzare la dodicesima edizione del festival Agrirock a Barolo, anche in forma ridotta. Per tutti coloro che avevano acquistato un biglietto per i concerti già annunciati del festival Collisioni, che sono annullati o rinviati all'anno prossimo, le informazioni verranno date nei prossimi giorni in base alle norme previste nel nuovo decreto legge in attesa di promulgazione, che provvederemo a comunicare immediatamente a mezzo stampa, sul sito e sui canali social di Collisioni.

**************************

Senhit rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest nel 2021. La conferma è stata data dalla stessa artista stessa all’interno del programma “Europe shine a light”. Ha dichiarato la cantante italo-eritrea: “Avevamo in mente grandi progetti per quest’anno e, nonostante la cancellazione della gara, c’è stato lo stesso un grande lavoro di squadra in queste settimane, che ci ha permesso di continuare a far sentire l’energia della musica a tutta l’Europa! Perciò sono fiduciosa e ancora più felice di avere davanti tanti mesi per lavorare con tutto il team all’edizione del prossimo anno. Sono entusiasta di essere stata richiamata in rappresentanza di San Marino a Eurovision Song Contest 2021 e pronta a portare tutta la mia grinta su quel palco!”.

*****************************************

Alice Cooper ha pubblicato il video del nuovo singolo “Don’t Give Up” e sulla canzone dichiara: “È un brano che parla dell’esperienza che stiamo tutti vivendo in questo momento ed è uno stimolo a tenere la testa alta e combattere tutti assieme. E qualsiasi cosa facciate, non arrendetevi!”. Due settimane fa il rocker aveva invitato i fan a partecipare al video, all'appello hanno risposto oltre 20.000 persone. Un vinile picture disc 7” in edizione limitata sarà disponibile a partire dal 14 agosto su earMUSIC.