St. Vincent, guarda "New York" al BAM Virtual Gala

Annie Clark ha reso disponibile su YouTube la sua esecuzione in acustico di "New York" (un brano del suo album del 2017 "Masseducation") inclusa venerdì 15 maggio fra i contenuti del BAM Virtual Gala, trasmesso in streaming dalla Brooklyn Academy of Music. Al Virtual Gala hanno contribuito anche Cate Blanchett, Zadie Smith e Jeanne Donovan Fisher. L'intero evento sarà disponibile in streaming fino al prossimo 20 maggio.