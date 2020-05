Elodie, ascolta il nuovo singolo 'Guaranà'

Nuova musica per Elodie, che ha messo oggi, 13 maggio, a disposizione dei fan il singolo “Guaranà”: la canzone può essere ascoltata sulle piattaforme digitali e da venerdì prossimo entrerà in rotazione radiofonica. Il brano, che potete ascoltare qui sotto, è stato scritto da Davide Petrella e da Dardust, al secolo Dario Faini, al quale è stata affidata anche la produzione artistica di “Guaranà”. Non è la prima volta che il produttore, autore e musicista marchigiano collabora con Elodie: Dardust si è, ad esempio, tra le altre cose, occupato della composizione e della produzione del brano presentato da Elodie Di Patrizi all’ultima edizione del Festival di Sanremo, “Andromeda”, inclusa nel più recente capitolo discografico della cantante, “This Is Elodie”.

Il mese scorso la cantante romana ha pubblicato due nuove versioni del suo brano sanremese, un remix di Madame e uno di Merk & Kremont. Ve ne abbiamo parlato qui. Sempre ad aprile Elodie ha fatto uscire il singolo “Diamanti”, parte di “This Is Elodie”, realizzato in collaborazione con Ernia. Elodie ha esordito nel mercato discografico nel 2016 con “Un’altra vita” e ha all’attivo tre album in studio.