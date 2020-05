The Robert connection: la volta che Robert Crumb disegnò Robert Johnson

Robert Johnson, the King of Delta Blues. Robert Crumb, il re del fumetto underground e della lowbrow art. Due personaggi sulla carta differenti e appartenenti a epoche completamente diverse (Crumb è ancora vivente, mentre Johnson è morto nel 1938, 5 anni prima che Crumb nascesse), ma con una connection speciale.

Crumb, infatti, fra le varie illustrazioni per copertine di dischi che ha curato, ha creato anche quella per un famoso disco-raccolta dedicato al bluesman di Hazlehurst: Hellhound On My Trail – The Essential Recordings Of Robert Johnson. Si tratta di una compilation assemblata da Indigo Recordings nel 1995.

