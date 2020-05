Saint Pablo: ecco il singolo 'Un soffio di città', con Peter White

"Un soffio di città" è il nuovo singolo di Saint Pablo, in collaborazione con Peter White. Il brano mischia l'indie pop e r&b: "Un soffio di città è il messaggio che sento di voler lanciare a pochi giorni dall'inizio di questa nuova fase della nostra quotidianità. Anche la scelta della data è stata pensata in questo senso, per poter riassaporare un po' le nostre città, dopo tanti giorni passati in casa", dice il cantautore.

Nato a Lamezia Terme, classe 1992, Saint Pablo, al secolo Pierpaolo Pingitore, si trasferisce a Roma nel 2011 per completare gli studi. Nel corso degli anni, si ritaglia un posto importante nella scena romana, facendosi apprezzare e conoscere nel mondo più street e stringendo legami forti con diversi esponenti della stessa scena, che influenzano la sua musica e i suoi ascolti. Dopo alcuni anni dietro le quinte della musica, decide di fare il giro del palco e mettersi davanti, con un progetto solido e in totale autonomia. A fine maggio pubblica il suo primo singolo, “30 Ore a Berlino”, consolidando il suo primo passo nel panorama urban italiano.