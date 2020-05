Addio a Brian Howe, ex membro dei Bad Company

E' morto nella giornata di ieri, 6 maggio, all'età di 66 anni, Brian Howe, il cantante che rimpiazzò Paul Rodgers nei Bad Company e ne fu il frontman dal 1986 al 1994. Secondo quanto riportato dal sito statunitense TMZ, il musicista è morto per arresto cardiaco in Florida.

Howe si rivelò con l'album “Penetrator” di Ted Nugent nel 1984, ma il suo periodo di maggiore successo fu quello trascorso insieme alla band hard rock britannica con la quale ha inciso quattro album in studio - “Fame and Fortune”, “Dangerous Age”, “Holy Water” e “Here Comes Trouble”. Howe abbandonò il gruppo dopo l'album dal vivo del 1993 “What You Hear Is What You Get”, deluso dai compagni di band per dedicarsi alla carriera solista.

Howe disse di aver deciso di chiudere con i Bad Company dopo aver capito che i suoi compagni "Odiavano il fatto che la band fosse tornata al successo e loro non ne avevano gran merito. (...) Il risentimento è crebbe quasi al punto da accusarmi di essere caparbio o arrogante o come vuoi chiamarlo."

Il musicista inglese ha sofferto un grave infarto nel 2017 e aveva in programma di trasferirsi dalla Florida a Nashville per meglio sostenere il suo futuro lavorativo.