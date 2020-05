"Ma il cielo è sempre più blu" degli ItalianAllStars4Life: oggi le anteprime audio e video

Oggi, giovedì 7 maggio, alle 18, sarà possibile ascoltare per la prima volta, su www.amazon.it/italianallstars4life, il brano di Rino Gaetano reinterpretato da più di cinquanta cantanti italiani, durante un evento di lancio che vedrà la partecipazione di numerosi degli artisti coinvolti nell’iniziativa. Alle 20,30, al termine del TG1, la RAI trasmetterà in anteprima il video del brano. La canzone sarà poi resa disponibile dovunque dalla mezzanotte.

L'idea di reincidere a scopo solidale la canzone del 1975 di Rino Gaetano, lanciata da Rockol lo scorso 18 marzo, è stata raccolta dai produttori Takagi & Ketra e Dardust, che l'hanno realizzata affidandone il mixaggio a Pinaxa. Le voci che hanno contribuito alla registrazione, avvenuta da remoto durante il lockdown, sono quelle di Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Berté, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D'Alessio, Cristina D'Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Paola Turci, Ornella Vanoni, e Alessandro Gaetano, nipote di Rino.

Tutti i diritti saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana. E per permettere che anche tutti i proventi discografici ed editoriali di questa versione vengano dati in beneficenza, la cover collettiva è stata ri-depositata con il titolo di “Ma il cielo è sempre blu (Italianstars4life)”.

Come ha spiegato a Rockol Olga De Franceschi, Consumer PR Manager di Amazon Italia,



"Per donare basta cliccare il pulsante per la donazione su Amazon.it/italianallstars4life. Le donazioni attraverso il pulsante di Amazon andranno interamente alla Croce Rossa. Una volta cliccato sul pulsante con la scritta 'Amazon Pay - dona con Amazon' è possibile effettuare la donazione attraverso il proprio account Amazon con i metodi di pagamento ad esso associati: ad esempio, carta di credito o di debito oppure conto bancario. La schermata consente di scegliere l'importo della donazione tra diversi formati preimpostati oppure di indicare un importo a scelta, la donazione minima è 10€". Ovviamente è anche possibile donare dal sito cri.it/donazioni-coronavirus, dove sono disponibili varie modalità tra cui l’IBAN della CRI: la causale da inserire è cieloblu."



Amazon promuove l'iniziativa con una importante donazione iniziale di 500.000 euro alla Croce Rossa Italiana.