Vinile: i più venduti in Italia dal 24 al 30 aprile 2020

Ecco i 10 album su vinile più venduti nel nostro Paese nella settimana dal 24 al 30 aprile 2020.

I dati sono forniti e rilevati da FIMI, che li rende disponibili ogni venerdì tramite il proprio sito ufficiale.

Andiamo, dunque, a dare un'occhiata alla Top 10 (il numero fra parentesi indica la posizione precedente del disco)...

PERSONA

MARRACASH

ISLAND

UNIVERSAL MUSIC

1 (1)

SCRITTO NELLE STELLE

GHEMON

CAROSELLO RECORDS / ARTIST FIRST

ARTIST FIRST

2 (NEW)

ASTROWORLD

TRAVIS SCOTT

EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK

SONY

3 (24)

DNA

GHALI

STO RECORDS/ATLANTIC

WMI

4 (2)

