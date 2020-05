Mariposa Duomo chiude: un addio doloroso... con qualche polemica social

Pessime notizie per la comunità degli amanti del vinile e dei dischi in generale: chiude, infatti Mariposa, storico negozio milanese.

Mariposa dischi, con sede nel sottopassaggio della metro di Milano presso la fermata Duomo M1, all’interno della Galleria Radegonda, aveva aperto nel 1985. Da subito era divenuto un caposaldo per tutti gli appassionati di rock alternativo, metal e altri generi “estremi”. Inoltre lì ci si ritrovava a fare coda per acquistare biglietti dei concerti, in era pre-Internet.

Mariposa aveva anche una sede più ampia in Corso di Porta Romana, ma già dagli anni Zero aveva chiuso, trasformandosi poi in un bar caffè (sempre col nome Mariposa) dedito a colazioni, aperitivi et similia.

