Le parole del vinile: i termini generali – pt. 1/2

Il mondo del collezionismo del vinile è vasto e - specialmente se si è alle prime armi o non si mastica molto l'inglese - ricco di termini tecnici o sigle che a un primo impatto possono sembrare ostici. Ecco una miniguida-dizionario da tenere sottomano in caso di dubbi

7” inch / 7 pollici / 45RPM / 45g / 45 giri / singolo

Tutti questi termini sono in pratica sinonimi e indicano i dischi con diametro appunto di 7" - ossia i comuni 45 giri (che in realtà a volte girano anche a 33, per aggiungere un pizzico di brivido). Spesso hanno un solo brano per lato, soprattutto se girano a 45.

10” inch / 10 pollici

Indica dischi di dimensione intermedia fra i 7" e i 12" - hanno un diametro appunto di 10 pollici (poco più di 25 cm). E' un formato non comunissimo e può girare a 45 o 33.

