Sofia Tornambene, il primo singolo dopo X Factor: ‘Un brano ritmato, per mostrare altri lati di me’

Lo scorso dicembre, sul palco del Forum di Assago (Milano), Sofia Tornambene vinceva la tredicesima edizione di X Facto. Ora la giovane cantante di Civitanova Marche (Macerata) è tornata con un nuovo singolo, “Ruota panoramica”, il suo primo brano dopo l’esperienza del talent show canoro: arriva dopo l'inedito, “A domani per sempre”, pubblicato durante il talent

La canzone, uscita lo scorso 24 aprile in questo periodo caratterizzato dal Coronavirus, “rispecchia moltissimo questa situazione che stiamo vivendo”, ha raccontato Sofia a Rockol che - citando il ritornello del brano “Sono sola in una giungla con il tempo che non passa”. “Questa canzone ha un senso di spensieratezza, per il fatto di voler cercare un modo per uscire dalla routine e scacciare via la noia. Un po’ sempre sognante”, racconta Facendo un paragone tra il suo nuovo singolo e il brano presentato a X Factor - prodotto da Shablo, ora manager di Sofia - la cantante ha sottolineato: “Lo stile testuale è sempre sulla linea di ‘Domani per sempre’, molto sognante. Però abbiamo deciso di fare un brano un po’ più movimentato, più ritmato, per far vedere altri lati di me.”

Caricamento video in corso Link

“Ruota panoramica” è nata dalla prima sessione in studio di registrazione svoltasi a Milano, dopo la finale di X Factor: “È stata fantastico perché è stata la prima sessione, fatta anche con altre persone con cui non avevo mai collaborato prima - ha ricordato la giovane cantante - avevo anche un po’ di ansia da prestazione e invece è uscito fuori un pezzo molto bello, di cui sono veramente molto contenta.” Il brano, con il testo scritto da Sofia insieme a Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria, è prodotto da Michele Canova (Tiziano Ferro, Giorgia, Jovanotti) che ha contribuito alla realizzazione del brano da Los Angeles, dove vive. La cantante, infatti, spiegando il lavoro portato avanti con Canova e il loro approccio alla canzone, ha precisato: “Purtroppo non l’ho ancora potuto conoscere di persona. Lui vive a Los Angeles, quindi mi ha mandato la base musicale, aveva creato uno strumentale su cui poi nella sessione abbiamo scritto parole e testo.”

Nonostante la situazione attuale causata dalla pandemia da Coronavirus che - come ha raccontato Sofia - ha “un po’ rallentato le sessioni”, l’obiettivo della giovane artista “è quello di scrivere un album e fare nuova musica.” Sofia Tornambene ha poi precisato: “Adesso, ancora, non abbiamo date definite. Comunque stiamo ancora scrivendo pezzi, poi anche per questo fatto del Coronavirus si sono un po’ rallentate le sessioni. Adesso però stiamo scrivendo via Zoom, via Skype.”

Sofia Tornambene, narrando che i Queen sono i suoi “più grandi idoli” e spiegando di “ispirarsi moltissimo a Billie Eilish, Elisa, Ultimo”, ha sottolineato che nella scrittura dei suoi brani cerca di essere “molto spontanea” e ha aggiunto: “Non cerco di fare tipo ‘adesso questo brano lo voglio fare simile a’. Cerco di trovare il mio mondo”.

X Factor ha avuto nel 2019 un’edizione difficile, con ascolti più bassi che in passato e canzoni che hanno stentato in classifica ("A domani per sempre" non è andato oltre la 27° posizione). Ma Sofia ricorda l’esperienza del talent show canoro come “un’esperienza che terrò sempre nel cuore, perché mi ha fatta crescere, mi ha fatto conoscere persone meravigliose, e per me è stata una vetrina immensa che mi ha permesso di continuare la mia carriera e sono veramente contenta.”