Foo Fighters: stasera, in streaming, il concerto all’Hyde Park del 2006

Per intrattenere i fan in quarantena la band capitanata dal già batterista dei Nirvana ha deciso di condividere la registrazione del concerto tenuto dai Foo Fighters all’Hyde Park di Londra nel 2006, in occasione del tour a supporto del loro album “In your honor” del 2005. Questa sera, 24 aprile, alle 19 (ora italiana) verrà trasmesso in streaming il filmato che testimonia il live portato in scena da Dave Grohl e soci a Londra, che sarà possibile vedere attraverso il video proposto di seguito, disponibile sul canale YouTube della formazione di Seattle.

Caricamento video in corso Link

Nello specifico questa sera sarà possibile rivivere il concerto dei Foo Fighters registrato il 17 giugno del 2006 e che, sul palco dell’Hyde Park di Londra, ha visto esibirsi Dave Grohl insieme a Nate Mendel, Taylor Hawkins e Chris Shiflett.

Ecco la scaletta:

In Your Honor

All My Life

Best of You

Times Like These

Learn to Fly

Breakout

The One

Shake Your Blood (cover dei Probot) con Lemmy Kilmister

Stacked Actors

My Hero

Generator

DOA

Monkey Wrench

Bis:

Tie Your Mother Down (cover dei Queen)

Everlong