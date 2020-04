Pink Floyd: maretta per ristampare Animals in 5.1 surround sound

I tre Pink Floyd ancora viventi – Roger Waters, David Gilmour e Nick Mason – proprio non riescono a sotterrare l’ascia di guerra neppure per accordarsi su una semplice ristampa.

Lo ha rivelato Waters in una recente intervista rilasciata alla versione USA di Rolling Stone, parlando di un meeting avuto coi tre ex compari di band. L’argomento della riunione era appunto trovare un compromesso per ripubblicare Animals in versione rimasterizzata con audio in 5.1 surround sound. Peraltro questa riedizione è stata annunciata già nel 2018, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della radio olandese NPO Radio 2. Roger aveva parlato appunto di un remix in 5.1 surround, ma anche di nuove fotografie per un artwork rinnovato.

