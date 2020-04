Le brevi di oggi, 21 aprile: Lee Ranaldo, Queen Extravaganza, Cannella, Travis Scott

Il già chitarrista dei Sonic Youth Lee Ranaldo ha reso disponibile sulla propria pagina BandCamp ufficiale tre rarità appartenenti al proprio catalogo: i lavori resi disponibili sono "DEMONS: MUSIC FOR STAGE AND SCREEN", pubblicata solo come Cd a edizione limitata nella sola Svizzera nel 2004, "Scriptures Of The Golden Eternity", raccolta di registrazioni dal vivo pubblicate in vinile nel 1993, e "My Dad Is Car", cover della noise band giapponese Hanatarash pubblicata nel tribute album del '95 "Snake is Long, Don’t Fall The Audio Hole (My Father Said)". Le registrazioni sono disponibili qui.

I Queen Extravaganza, la tribute band ufficiale dei Queen prodotta da Roger Taylor e Brian May, hanno annunciato due concerti in Italia per il 2021: il gruppo sarà di scena il 25 febbraio all'Alcatraz di Milano e il 26 febbraio al Teatro Verdi di Firenze. I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate.

Il cantautore e rapper romano Cannella - all'anagrafe Enrico Fiore, classe 1995 - ha pubblicato oggi, martedì 21 aprile, il nuovo singolo “Foro Italico”. Al proposito l'artista ha dichiarato:

"'Foro Italico' è l'inizio di un nuovo capitolo, il primo estratto dal mio nuovo disco a cui sto lavorando da mesi. E' stato il primo brano che ho scritto dopo l'uscita dello scorso album, in un periodo che non vedeva coincidere le gioie lavorative con quelle personali, perché spesso la vita quando da un lato ti concede dall'altro ti toglie, è inevitabile, una questione di equilibri. 'Foro Italico' ha un immaginario completamente nuovo rispetto ai miei precedenti lavori, le sonorità si discostano molto da quelle che ho già proposto e da quelle che si sentono nella scena indie-pop italiana. A livello melodico il brano vede alternarsi parti rappate con altre cantate, anticipando un po' quello che sarà il filone del mio nuovo progetto. Questa canzone, come tutte le altre a cui sto lavorando, è stata prodotta ed arrangiata da Marta Venturini, produttrice di grande talento che é riuscita a collocare i miei brani in una dimensione sonora completamente nuova e riconoscibile. Il titolo della canzone, lascia intendere che come sfondo della storia che racconto c'è sempre la mia città, Roma, e per questo ho deciso di farla uscire il 21 aprile, la data del compleanno di Roma. Un omaggio, a mio modo, alla città che mi ha cresciuto"

Travis Scott presenterà il nuovo brano "Astronomical" in diretta sul popolare videogioco online Fortnite: l'evento avrà luogo all'una di venerdì 24 aprile, ora italiana, con repliche il giorno successivo alle 6 e alle 17 e domenica 26 aprile a mezzanotte. I partecipanti all'evento riceveranno anche l'Astroworld Cyclone Glider e due schermate di caricamento gratuite. Maggiori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.