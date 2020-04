Beyoncé dedica ‘When you wish upon a star’ da 'Pinocchio' agli operatori sanitari: video

Ieri sera, 16 aprile, Beyoncé si è esibita a sorpresa - grazie a un collegamento - durante il programma “The Disney Family Singalong” trasmesso da ABC e caratterizzato dalle performance di, tra gli altri, Ariana Grande, Christina Aguilera, Demi Lovato e Michael Bublé. La 38enne cantante statunitense ha cantato “When you wish upon a star”, dalla colonna sonora del film d’animazione Disney “Pinocchio”. La voce di “Halo” - oltre a citare la raccolta fondi promossa da Feeding America, associazione che opera con una rete di banche alimentari locali, per l’emergenza Coronavirus - ha dedicato il brano “a tutti gli operatori sanitari che lavorano instancabilmente per mantenerci sani e sicuri”.

LISTEN: Beyonce performs "When You Wish Upon a Star" and dedicates the song to health care workers.



LISTEN: Beyonce performs "When You Wish Upon a Star" and dedicates the song to health care workers.

Just Perfect.#DisneyFamilySingalong

Anche gli altri artisti che sono intervenuti a margine del programma “The Disney Family Singalong” hanno proposto una loro versione di brani tratti da colonne sonore di film Disney; Ariana Grande, per esempio, ha interpretato il brano “I won’t say I’m in love” da “Hercules”.

Per fare altri esempi, Christina Aguilera ha cantato “Can you feel the love tonight” da “Il re leone” - canzone composta da Elton John e Tim Rice, vincitrice del premio Oscar come miglior canzone nel 1995 -, Michael Bublé e Demi Lovato hanno proposto entrambi una propria versione di “A dream is a wish your heart makes” da “Cenerentola”, Little Big Town ha eseguito “A spoonful of sugar” da “Mary Poppins” e Josh Groban, invece, “You’ve got a friend in me” da “Toy Story”.

