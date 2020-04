Al Bano canta 'Felicità' fuori dall'ospedale per ricoverati, medici e infermieri

In situazioni di crisi Al Bano sa sempre dare il meglio di sé. Ricordate quando nel 2013 la voce di Cellino San Marco si mise a cantare "Felicità" su un aereo che tardava a decollare per calmare l'ira dei passeggeri? L'ha fatto di nuovo, per una causa più importante: portare un po' di "felicità", appunto, ai ricoverati, ai medici e agli infermieri del Policlinico di Bari, in piena emergenza coronavirus.

Al Bano a sorpresa davanti al policlinico di Bari ieri ha cantato per degenti e personale sanitario, il video pubblicato sulle Instagram stories dell'ospedale #moviolone #agorarai a cura di @iosonocarrara pic.twitter.com/vuuAIF8tVn — Agorà (@agorarai) April 15, 2020

Il video dell'esibizione è stato pubblicato sull'account Instagram dell'ospedale barese, che ha voluto ringraziare Al Bano per il suo omaggio non solo ai pazienti ma anche al personale medico e sanitario impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19 da diversi giorni a questa parte.