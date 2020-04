La storia di "Sailor" della Steve Miller Band

Il secondo album in studio della Steve Miller Band, pubblicato nel 1968, è anche l'ultimo a vedere schierata la formazione originale al completo, con il contributo di Boz Scaggs (prima di lanciarsi in una carriera da solista) e di Jim Peterman.

Come l'esordio Children of the Future anche Sailor è prodotto da Glyn Johns ma, a differenza del precedente LP registrato a Londra, quest'ultimo viene inciso a Los Angeles.

Qui la band californiana rende omaggio al blues, al country, al rock psichedelico, cercando ispirazione in Bob Dylan, nei Beach Boys e nei Beatles. Sono dieci tracce che risentono di queste influenze, da Dear Mary a My Friend, da Living in the U.S.A. a Lucky Man, fino alla chiusura con Dime-a-Dance Romance. Da segnalare, poi, la cover divertente e un po' spaccona di Johnny “Guitar” Watson, Gangster of Love, e quella di Jimmy Reed, You're So Fine.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM