La storia di "Together Through Life" di Bob Dylan

Un altro album prodotto da Dylan ricorrendo allo pseudonimo Jack Frost, già utilizzato per i due dischi precedenti, Love and Theft e Modern Times. Together Through Life, pubblicato nel 2009, sorprende i fan e raggiunge rapidamente il primo posto in classifica in molti Paesi.

I brani di questo doppio LP vengono scritti per la maggior parte insieme a Robert Hunter, autore celebre per la sua collaborazione con i Grateful Dead.

L'intesa tra Dylan e Hunter è profonda, al punto che, nel corso di un'intervista con Rolling Stone, Bob afferma: «Hunter è un vecchio amico, probabilmente insieme potremmo scrivere centinaia di canzoni se pensassimo che è importante o se lo facessimo per una giusta causa».

