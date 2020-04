I concerti di "Vinyl": Queen live @ Hammersmith Odeon 24 dicembre 1975

IL VIDEO DEL CONCERTO DEI QUEEN ALL'HAMMERSMITH ODEON DI LONDRA DEL 24/12/1975 E' SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Per sopperire alla mancanza di eventi live per via dell'emergenza Coronavirus, abbiamo inaugurato una serie dedicata a concerti speciali da goderci da casa, in video.

Il capitolo numero 16 della nostra carrellata dal vivo è un concerto dei leggendari Queen. Freddie Mercury e i suoi, la notte della vigilia di natale del 1975, chiudevano il loro trionfale tour per promuovere l'album A Night at the Opera. Pubblicato solo poche settimane prima, era divenuto immediatamente disco di platino in madrepatria, col singolo Bohemian Rhapsody era nel pieno del suo periodo di nove settimane di permanenza in prima posizione della classifica inglese.

La band aveva già suonato ben quattro concerti all'Odeon durante il tour, ricevendo ottime recensioni da parte della stampa musicale.

CONTINUA A LEGGERE E GUARDA IL VIDEO DEL CONCERTO SU DEAGOSTINIVINYL.COM