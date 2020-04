I concerti di "Vinyl": Guccini live @ RSI 20 gennaio 1982

GUARDA IL CONCERTO DI GUCCINI DEL GENNAIO 1982 SU DEAGOSTINIVNYL.COM

Guccini dal vivo negli studi di RSI nel del 1982, a poco più di sei mesi dall’uscita del suo Metropolis (decimo album in studio del maggio 1981).

Per sopperire alla mancanza di eventi live per via dell’emergenza Coronavirus, abbiamo inaugurato una serie dedicata a concerti speciali da goderci da casa, in video.

Il live numero 12 vede protagonista Francesco Guccini. Il concerto ebbe luogo il 20 gennaio del 1982 negli studi della TV della Svizzera Italiana, davanti a un pubblico raccolto. Ad accompagnare l’artista vennero chiamati Jimmy Villotti (chitarra), Juan Carlos “Flaco” Biondini (chitarra) e Tiziano Barbieri (basso). Per l’occasione Francesco assemblò una scaletta in cui riproponeva i suoi pezzi storici tra cui La locomotiva, Dio è morto e Auschwitz, accanto a brani raramente eseguiti dal vivo (Canzone dei 12 mesi) e canzoni nuove per l’epoca (tratte da Metropolis).

