Bye, Corona: gli Knack contro il Coronavirus

Dopo che in Rete diversi fan e umoristi avevano provato a parodiare l’hit degli Knack My Sharona, variandone il testo in funzione dell’emergenza Coronavirus, la band ha deciso di intervenire e fare una propria versione.

Come ha spiegato il chitarrista e co-fondatore del gruppo Berton Averre, purtroppo il cantante originale Doug Fieger è mancato nel 2010, quindi eseguire una nuova versione del pezzo senza di lui sarebbe stato impossibile. Averre ha quindi deciso di fare un video tutorial in cui mostra come si suona il solo di chitarra che contraddistingue la canzone. Ad aiutarlo – sul finale – ha chiamato il bassista Prescott Niles, che sul finale grida proprio “Bye, Corona”.

Per l’intera durata del video scorre, in sovrimpressione nella parte bassa, un messaggio che invita lavarsi le mani e offre consigli per prevenire il contagio.

