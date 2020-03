Le brevi di oggi, 31 marzo: Tame Impala, Kansas, Dardust, Fantastic Negrito, Michele Bravi

Il già cantante e chitarrista dei Sonic Youth Thurston Moore ha reso disponibile il brano inedito "Sunday Stage", registrato con i Chelsea Light Moving nel 2014 ma mai reso pubblico fino a oggi. La canzone può essere ascoltata a questo indirizzo.

I Tame Impala hanno reso disponibile online una versione remixata del loro ultimo album, "The Slow Rush": "Ho fatto qualcosa per tutti voi in isolamento là fuori", ha scritto sul profilo Instagram del gruppo il titolare del progetto Kevin Parker, "L'ho chiamato 'The Slow Rush In An Imaginary Place'. Per un effetto migliore si consiglia di usare le cuffie". E' possibile ascoltare il remix del disco nel frame qui sotto:

I Kansas hanno reso disponibile online un'anticipazione dal nuovo album "The Absence Of Presence", atteso nei negozi per il prossimo 26 giugno.

"Siamo molto entusiasti di dare ai fan un piccolo assaggio del nuovo disco, penso che il pubblico ne resterà molto colpito", ha commentato il cantante Ronnie Platt: "'The Absence of Presence’ vede la band spingere sull'acceleratore come non mai".

I 24 Grana hanno rimandato a data da destinarsi la pubblicazione dell'antologia "A raccolta" e il minitour celebrativo che ne avrebbe accompagnato l'uscita, originariamente programmata per il prossimo 6 aprile: il cambio di programma è stato causato dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. L’album sarà reso disponibile sulle principali piattaforme streaming e - in forma fisica - solo in formato vinile, e conterrà dodici brani di repertorio remixati più l’inedito "A raccolta".

Fantastic Negrito ha pubblicato un nuovo brano, intitolato "Chocolate Samurai", al quale è stato abbinato un video realizzato con i filmati casalinghi mandati all'artista americano dai suoi fan durante il periodo di quarantena imposto dalle disposizioni dei governi occidentali nel tentativo di arginare la pandemia da Covid-19:

Dardust ha reso disponibile il video del brano "Beautiful Solitude", incluso nel più recente album del produttore marchigiano, "S.A.D.":

Al proposito l'artista ha dichiarato:

"Questo brano e questo video sono nati in un mio lungo momento di solitudine a Edimburgo dove è nato 'S.A.D.'. Mi sembrava perfetto in questo periodo in cui molti di noi possono sentirsi soli e in cui dovremmo cercare di trovare una bellezza a questa solitudine. Il desiderio nasce da una mancanza, e ora che manca la possibilità di abbracciarsi e vedersi, riscopriamo un desiderio dell’altro che è inedito e meraviglioso. Appunto, il claim del brano è vivi la tua solitudine e rendila meravigliosa. Mi piace inoltre pensare che in questa solitudine possa nascere una spinta alla creatività più potente e inedita. Creatività al servizio degli altri e quindi di ritorno anche 'luce' per noi stessi. Nella speranza di tornare molto presto ad abbracciarci. Musicalmente 'Beautiful Solitude' è un omaggio ai Sigur Ròs, che per primi mi hanno insegnato a vivere la solitudine con quel senso di meraviglia, che ho portato con me mentre giravo l'Islanda durante il periodo di ricerca musicale di questa trilogia che si chiude con 'S.A.D.'"

Michele Bravi ha rinviato a data da destinarsi la pubblicazione del suo nuovo album, "La Geografia del Buio", prevista in origine per il prossimo 17 aprile: "Sono sicuro che ci sarà il tempo e lo spazio giusto per condividere e scoprire 'La geografia del buio' ma adesso dobbiamo comportarci come una comunità che sta lottando per rialzarsi e rimanere a casa", ha commentato il cantante, in una nota, "A tutte le persone che aspettavano con curiosità e impazienza un mio lavoro discografico dico grazie del calore dimostrato finora e chiedo, con il cuore in mano, di rimanere uniti come una famiglia paziente".

