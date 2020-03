Bruce Springsteen racconta la sua quarantena: “Prego per l’Italia”

The Boss è stato intervistato su E Street Radio da Jim Rotolo e ha raccontato la sua quotidianità durante la quarantena a causa dell’epidemia di Coronavius. Ecco come passa le giornate Bruce Springsteen, insieme alla moglie Patricia Scialfa, detta Patti, cantante statunitense:

“Tutti stanno solo cercando di rimanere occupati. Patti e io ci stiamo divertendo insieme, è fantastico. Siamo in una fattoria, quindi abbiamo i nostri cavalli, possiamo passare un po’ di tempo con loro. Ho lavorato anche un po’ sulla musica. Cerco di mantenere la mia giornata più piena possibile e di non impazzire completamente".

L’intervista prosegue e il cantautore racconta che cosa ascolta e legge:

“Ho una playlist dei padri del rock, dove ci sono Muddy Waters, Chuck Berry, Bo Diddley. Questa mattina stavo ascoltando Del Shannon. Ho una playlist con lui e Dion (DiMucci), due dei grandi cantanti della musica rock, ascolto un po’ loro. Inoltre sto rileggendo “Lay of the Land" e “Independence Day” di Richard Ford. Bellissimi libri”.

Poi i saluti finali e un pensiero speciale per i suoi fan, anche quelli italiani:

"I pensieri e le preghiere vanno a tutti i fan e gli amici di New York, che stanno attraversando un momento davvero difficile, e a tutti i fan in Italia e in Spagna, che amiamo così tanto”