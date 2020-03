Asian Dub Foundation: esce "Stealing The Future"

E' uscito il nuovo singolo, con relativo video, degli Asian Dub Foundation intitolato "Stealing The Future". Il brano è incluso nell'album “Access Denied”, la nuova prova discografica della band britannica la cui uscita, in un primo tempo, era prevista per il prossimo 24 aprile, ma che ora è posticipata al mese di settembre.

Caricamento video in corso Link