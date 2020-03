Pass Talent Selection 2020, ecco chi è il vincitore

È stato annunciato il nome del vincitore di Pass Talent Selection 2020, il contest - prodotto da l'Alternativa Events in collaborazione con l'Home Festival di Venezia - che permette al primo classificato di esibirsi sul palco dello Sziget Festival di Budapes e su quello della manifestazione veneta. L'edizione 202 del contest si è svolta interamente on-line per via dei noti problemi causati dalla diffusione del Covid-19. La giuria composta dal musicista e produttore Daniele Bengi Benati, da Jonatan Bin di Home Festival, da Umberto Bonanni di Pistoia Blues e Beat Festival, da Luigi Fasanella di Kallax Records e Faro Records, da Andrea Favrin di Magellano Concerti, da Manuela Martignano di OTR Live e Doc Servizi e da Orsolya Vörös di Alternativa Events e Sziget Festival ha premiato i Ponzio Pilates, originari di Bellaria Igea Marina.