Adam Lambert: 'Vorrei intepretare George Michael al cinema'

Intervistato dall'edizione britannica di Metro, Adam Lambert - la già star di American Idol dal 2011 chiamato al microfono dei Queen da Brian May e Roger Taylor - ha dichiarato di voler interpretare in ruolo di George Michael sul set di una eventuale futura pellicola biografica dedicata alla voce di "Faith".

"Sarebbe molto interessante", ha spiegato il trentottenne frontman di Indianapolis: "Non so molto di lui, mi piacerebbe molto esplorare quella che è stata la sua vita. Sì, ci proverei".

Lambert non ha grande esperienza di set cinematografici, eccezion fatta per le sue apparizioni in cinque episodi della serie "Glee" tra il 2013 eil 2014: l'unico trascorso in una produzione di peso il cantante può vantarlo per un cameo non accreditato in "Bohemian Rhapsody", il fortunatissimo biopic sui Queen uscito nel 2018, nel quale ha impersonato un camionista che incrocia Freddie Mercury - portato su grande schermo da Rami Malek - a una stazione di servizio.