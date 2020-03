Germania: i ragazzi organizzano i Coronaparty

Dalla Germania giunge notizia che, chiuse le discoteche, i giovani tedeschi, nonostante l'emergenza Coronavirus, che anche a quelle latitudini sta assumendo dimensioni simili alle nostre, si sono organizzati lanciando i Corona Party. Feste nei parchi o in case private dove riunirsi, ballare, ascoltare musica e socializzare come niente fosse, in barba ad ogni appello per contenere il diffondersi del virus.

Come riporta Lettera43.it, i ragazzi, intervistati su questa condotta irresponsabile, mostrano di non avere del tutto le idee chiare su quanto sia grave il momento storico che purtroppo stiamo vivendo e rispondono con frasi tipo questa: “Non siamo nella fascia a rischio e abbiamo sempre con noi il disinfettante”.

Il professor Lars Schaade, del Robert Koch Institut, in conferenza stampa a Berlino ha dichiarato: