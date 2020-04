Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Motorhead, live al Wacken Open Air, 2006

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

E' dal 1990 che Wacken, paesino dello Schleswig-Holstein a un'ora di macchina di Amburgo, tutte le estati diventa per un weekend la capitale del metal e dell'hard rock mondiale: nel 2006 solo sul main stage si alternarono, tra l'altro, Scorpions, Danko Jones, Children of Bodom, Ministry, Fear Factory, Gamma Ray, Soulfly e Whitesnake, solo per citare i più noti anche a pubblico non di nicchia. E poi loro: i Motorhead.

All'epoca i guai di salute di Lemmy erano ancora di là da venire, almeno quelli grossi: quello che pareva l'indistruttibile alfiere dell'heavy era stato ricoverato appena un anno prima - sempre in Germania, tra l'altro - per disidratazione, dalla quale per riprendersi fece "uno sforzo aggiungendo cubetti di ghiaccio extra al suo Jack e Coca-Cola". Nel 2006 Lemmy era ancora invincibile, e il live a Wacken della sua band è lì a dimostrarlo: un'ora e un quarto brutali e senza fronzoli come solo il trio britannico era capace di essere, con tutte le tessere del mosaico - "Stay Clean", "Iron Fist", "Killed By Death" e "Ace Of Spades" - al posto giusto. I Motorhead erano questo, e così ci piace ricordarli.

