I concerti di "Vinyl": Jethro Tull @ Tanglewood (MA) 7/07 1970

Il 7 luglio del 1970 i Jethro Tull sono nel pieno svolgimento di un tour statunitense che, per la prima volta, afferma la caratura della band anche oltreoceano. I Tull sono in formazione a 5 (Ian Anderson, Martin Barre, John Evan, Glenn Cornick e Clive Bunker) e nel mese di aprile hanno pubblicato il terzo album: l’ambizioso Benefit. Ambizioso perché, sull’onda del precedente Stand Up, nella miscela sonora della band – oltre a blues, jazz, folk e hard rock – stavano affermandosi anche influenze di stampo classico.

Quella sera, in Massachussetts, Anderson i suoi aprono nientemeno che per gli Who.

