Briga: un freestyle a tema Coronavirus su Instagram (e invita i fan a donare)

Il rapper romano Briga scrive da casa "Virus Corona" e pubblica oggi (alle 15) il freestyle a tema Coronavirus sul suo canale Instagram ufficiale (@brigaofficial), utilizzando l'hashtag #iosuonodacasa (che accompagna l'iniziativa lanciata da Rockol insieme ad altre testate musicali online, Allmusicitalia, Frequenzaitaliana, Musicadapalco, Newsic, Ondefunky, Onstage e Optimagazine), invitando tutti i fan a donare al numero solidale 45527.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa infusionale, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano. "Queste sono giornate tutte uguali, in cui si rischia che non succeda mai nulla, a meno che non siamo noi a farlo succedere - dice Briga - "così questa mattina mi sono svegliato e ho scritto questo pezzo, come un flusso di coscienza, regalando la prima strofa all’ironia e la seconda strofa alla serietà del momento".