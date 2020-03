Adriano Celentano sul Coronavirus: 'Ho paura. Mi preoccupano i paesi attorno all'Italia'

Non è rarissimo che Adriano Celentano intervenga su questioni di attualità. Negli ultimi anni il Molleggiato - 82 anni compiuti a gennaio - ha più volte fatto sentire la sua voce commentando le vicende politiche italiane, sui giornali e sul suo blog, e ha voluto dire la sua anche sull'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto intervenendo telefonicamente ieri sera, venerdì 13 marzo, a "Otto e mezzo", il programma di approfondimento giornalistico condotto da Lilli Gruber su La7.

Commentando le notizie degli ultimi giorni, Celentano si è detto spaventato dal diffondersi del virus e si è complimentato con il governo con le scelte fatte per prevenirne l'ulteriore diffusione, ammonendo però i leader dei paesi confinanti con l'Italia. Queste le sue parole:

"È chiaro che ho paura. In questi casi credo che la paura sia un atto di coraggio. il coraggio di non uscire di casa, o di fare scelte appropriate da parte di chi ci comanda. Non sto parlando dell'Italia: penso che il governo si stia muovendo nel modo più giusto. Mi preoccupano i paesi attorno all'Italia, che mi sembra che adottino misure tutt'altro che stringenti per affrontare questa emergenza. Il nemico non lo conosciamo, è un nemico invisibile".