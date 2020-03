Coronavirus, Céline Dion si sottopone al tampone

Céline Dion ha annullato le date che aveva in programma nei prossimi giorni a Washington D.C. e Pittsburgh perché affetta da un'aggressiva forma influenzale: preoccupata dai sintomi la cantante di Charlemagne, Quebec, si è sottoposta al tampone per rilevare un'eventuale infezione al Coronavirus, che - per fortuna - ha dato esito negativo. "Lunedì notte, un giorno dopo la conclusione dei sei concerti nell'area di New York, Céline ha iniziato ad accusare i sintomi di una brutta influenza", si legge in una nota diramata alla stampa americana dallo staff dell'artista: "Persistendo i sintomi anche nella giornata di martedì, i dottori le hanno ordinato una settimana di riposo. Dopo un'esame specifico, i medici hanno concluso che la sua forma influenzale non sia da mettere in relazione con il Covid-19". "Mi spiace per i miei fan di Washington e Pittsburgh", ha aggiunto la cantante, "Spero nella comprensione di tutti".

Céline Dion è attesa per il prossimo 25 luglio a Lucca per la sua unica data italiana, che si terrà nella cornice dell'edizione 2020 del Lucca Summer Festival.