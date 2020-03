La storia di "Pezzi" di Francesco De Gregori

L'impronta di Dylan non può mancare in questo album di De Gregori datato 2005. Pezzi è composto da dieci tracce semplici e poetiche che rispecchiano, nei testi e nelle musiche, lo stile del Principe.

Un LP che si aggiudica la Targa Tenco come miglior album, anche per le storie che vengono raccontate.

A partire da Vai in Africa, Celestino! in cui elenca i 'pezzi' evocati dal titolo del disco («Pezzi di stella, pezzi di costellazione/Pezzi d'amore eterno, pezzi di stagione/Pezzi di ceramica, pezzi di vetro/Pezzi di occhi che si guardano indietro»).

Numeri da scaricare racconta, poi, immigrazioni e guerre, mentre Tempo reale è un ritratto poco lusinghiero del nostro Paese a inizio millennio. I ricordi sono protagonisti de La testa nel secchio e Passato remoto, quest'ultima dedicata alla scomparsa del padre. Infine, il tema della guerra riaffiora nei brani Il panorama di Betlemme (storia di un uomo colpito in Palestina) e Il vestito del violinista (sulla strage di Beslan in Russia).

