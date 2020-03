I concerti di "Vinyl": Genesis @ Shepperton Studios, UK: 30/31-10 1973

In queste settimana di sospensione di ogni tipo di evento culturale che preveda il ritrovo di più persone, di sicuro ci manca molto la musica dal vivo. Ma non per questo dobbiamo rassegnarci e abbiamo, anzi, la possibilità di scoprire chicche e perle grazie al web.

Inauguriamo quindi una serie dedicata a concerti speciali da goderci giorno per giorno da casa, in video.

Il primo è un live dei Genesis dell’ottobre del 1973 presso gli Shepperton Studios di Shepperton (Surrey, UK). Queste rare riprese sono considerate forse la miglior testimonianza video del periodo della band con Peter Gabriel.

GUARDA IL CONCERTO DEI GENESIS DEL 1973 SU DEAGOSTINIVINYL.COM