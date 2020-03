Amici 2020, la seconda puntata del serale (senza pubblico)

Il Coronavirus non ferma Amici 2020: la seconda puntata del serale del talent condotto da Maria De Filippi andrà regolarmente in onda stasera su Canale 5 in diretta. Ma senza pubblico in studio, in ottemperanza al nuovo decreto del Presidente del Consiglio inerente le misure di prevenzione per contenere la diffusione del virus.

I cantanti e i ballerini in gara si sfideranno in più manches per ottenere i posti disponibili per la terza puntata, che andrà in onda venerdì prossimo, 13 marzo (a partire dalla quarta il programma si sposterà poi dal venerdì al sabato). Dopo l'eliminazione dei cantanti Francesco Bertoli e Martina Beltrami, che hanno lasciato la scuola al termine della prima puntata del serale, sono ancora otto i concorrenti in gara: Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello e Nyv per il canto; Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii, Talisa Ravagnani e Valentin Alexandru Dumitru per il ballo.

A giudicare le esibizioni dei ragazzi quattro diverse giurie: il pubblico da casa tramite il televoto; la commissione interna composta da Stash dei Kolors, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per quanto riguarda il canto e da Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per quanto riguarda il ballo; il var composto dagli esperti Peppe Vessicchio e Luciano Cannito; e la giuria televisiva composta da Loredana Berté, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada.

Tra gli ospiti della puntata, anche Fabrizio Moro, Mahmood, Al Bano e Romina Power.