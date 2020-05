Le prime 10 canzoni internazionali da classifica: “Obsesion” degli Aventura

Il testo che segue è tratto dal libro "Mezzo secolo di ritornelli" di Stefano Cilio.

“Obsesion” è un classico esempio di bachata e uscì nei paesi latino-americani nel 2002, per poi esplodere nel resto del mondo e soprattutto in Europa alla fine del 2003; gli Aventura sono un gruppo statunitense, i cui componenti hanno origini dominicane ma sono nati e vissuti nel quartiere newyorkese del Bronx.

La bachata è un genere tipico della musica latina, sviluppatosi proprio nella Repubblica Dominicana nel ventesimo secolo. I suoi temi musicali sono generalmente romantici ma parlano di storie d’amore senza lieto fine e di nostalgia: non a caso inizialmente il genere era conosciuto come “amargue”, ovvero amarezza e conseguentemente musica amara.

Gli strumenti privilegiati da questo genere sono la chitarra, il basso, il bongo e il guiro, strumento musicale di origine dominicana simile alla maraca ma più versatile; il ritmo è influenzato da componenti quali il bolero e il merengue e quindi è molto adatto per danzare.

“Obsesion” è quindi una tipica bachata, tanto nella melodia quanto nell’amarezza del testo: il brano infatti tratta dell’ossessione di un uomo nei confronti di una donna a cui è interessato, sentimento che non potrà mai per sua natura sfociare nell’amore puro. La voce calda di Judy Santos ricrea con grande impatto le atmosfere tipiche dei paesi ltini, coinvolgendo emotivamente l’ascoltatore nel sottofondo disilluso e malinconico e illustrando efficacemente la differenza tra una passione e un’ossessione.

Il riscontro commerciale della canzone in Europa fu davvero straordinario e fece conoscere meglio la bachata anche al pubblico di massa: infatti raggiunse la vetta delle classifiche di vendita in Italia, Francia, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda e Austria.

Il lato B del disco si intitola “Cuando volveras” e nel 2004 verrà immesso sul mercato come singolo, con un successo decisamente minore rispetto al predecessore, ma comunque degno di nota: in Italia ad esempio raggiungerà il quinto posto, stazionando un paio di mesi nella top ten.

Nel 2005 la canzone divenne famosa anche negli Stati Uniti, quando fu reinterpretata dall’artista hip hop messicano Frankie J: questa versione più soul intitolata “Obsesion (no es amor)” arrivò al numero tre della classifica statunitense Billboard Hot 100, probabilmente il riepilogo più importante del mondo, ridando linfa al lavoro degli Aventura.

Questa scheda è tratta da “Mezzo secolo di ritornelli – Le canzoni più presenti nelle classifiche di vendita italiane”, di Stefano Cilio, Arcana Edizioni, per gentile concessione dell’editore.(C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.

Nota: l’autore del libro ha deciso di inserire in un sistema tutte le classifiche settimanali di vendita dei dischi in Italia uscite in sessant’anni, scegliendo solo le prime dieci posizioni per un criterio di omogeneità.

Una volta raccolti tutti i dati, per ciascuna delle 3.131 classifiche settimanali è stato assegnato dalla prima alla decima posizione un punteggio decrescente (ponderato sulla base della media delle vendite nel nostro paese). Ciascuna canzone entrata anche solo per una settimana al numero dieci ha così ottenuto un punteggio relativo alla propria presenza, e una volta stabilita la graduatoria complessiva dei 4.134 brani considerati, di cui 757 sono arrivati al numero uno, le canzoni con il punteggio totale più alto sono andate a formare una sorta di classifica delle classifiche.