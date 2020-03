Pink Floyd: esce in vinile l'ultima esecuzione live di ‘Arnold Layne'

Il 10 maggio 2007, presso il Barbican Centre di Londra, si tenne un concerto per commemorare il fondatore del gruppo di “A saucerful of secrets” Syd Barrett, scomparso il 7 luglio 2006. In quell’occasione David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright - senza Roger Waters, che era però presente all’evento - salirono sul palco per eseguire “Arnold Layne” dei Pink Floyd, accompagnati da Jon Carin e Andy Bell.

L’esecuzione live del singolo di debutto della leggendaria band britannica - originariamente pubblicato nel 1967 - durante il concerto del 10 maggio 2007 ha coinciso anche con l’ultima volta che Gilmour, Mason e Wright (scomparso il 15 settembre 2008) hanno suonato insieme dal vivo. In occasione del Record Store Day 2020, il prossimo 18 aprile, sarà disponibile in vinile 7” la registrazione live del brano “Arnold Layne”, proposto al Barbican Centre di Londra.

Il disco sarà accompagnato dalla copertina realizzata dal fotografo Rupert Truman e dal designer Peter Curzon, riportata di seguito.

Ecco un video con l’esecuzione live di “Arnold Layne”, proposto in occasione del concerto tributo “Syd Barrett – Madcap’s last laugh”: