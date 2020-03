Amici 2020, il serale: chi è Nyv

Per due volte ha provato a partecipare - quando ancora si faceva chiamare Nyvinne - al Festival di Sanremo, tra le "nuove proposte", ma non è riuscita a mettere piede sul palco del Teatro Ariston. È successo nel 2017 e nel 2018, dopo la sua firma con Sugar (etichetta già dietro al successo di Andrea Bocelli, Negramaro, Elisa, Malika Ayane e altri). Così, dopo aver sciolto il contratto con l'etichetta milanese, Nyv ha deciso di provare con un talent. Entrata tra gli allievi della diciannovesima edizione di "Amici", è tra i concorrenti in gara al serale.

22 anni, cantautrice e polistrumentista. Suona pianoforte, chitarra, ukulele e fa beatbox. Nata in Lussemburgo, cresciuta a Domodossola, vive a Cormano (Milano). È autodidatta e sin da piccola si è appassionata alla musica, avvicinandosi a ogni strumento con la voglia di suonarlo. Ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva 12 anni. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Blues d'alcool”, “Padre” e “Per favore”.