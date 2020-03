CT-01: il giradischi portatile che nasce dal crowdfunding

C'è un nuovo progetto per gli amanti del vinile e, se volete saperne di più, potete dare un'occhiata al crowdfunding su Kickstarter - il cui obiettivo, fissato a 99.000 euro, ad oggi è già stato superato con oltre 126.000 euro.

Parliamo di un giradischi portatile che concilia design e prestazioni: il CT-01 creato da Coturn in collaborazione con Habibi Funk.

Si tratta di un prodotto di livello superiore rispetto alla media dei portatili, solitamente in plastica. In questo caso, infatti, il materiale è l'alluminio e i dettagli sono molto curati, pur trattandosi di un oggetto che, quanto a dimensioni, è la metà di un disco.

Il CT-01 funziona con 7'', 10'' e 12'', ha un display touchscreen, una batteria che supera le 16 ore di durata, un ingresso per le cuffie, una presa USB e una connessione sia bluetooth che Wi-Fi.

