Drake pubblica una nuova canzone: ascolta e guarda il video di “When To Say When & Chicago Freestyle”

Una doppia nuova traccia per Drake, accompagnata da un video girato da Theo Skudra. Si chiama “When To Say When & Chicago Freestyle” ed è formata da due momenti distinti e da sonorità diverse: la prima parte campiona "Song Cry" di Jay-Z, brano del 2001 tratto dall’album “The Blueprint”, mentre la seconda, che è un freestyle, riprende il flow di "Superman" di Eminem, un pezzo del 2002 contenuto in “The Eminem show”. Non è certo la prima volta che il rapper di 33 anni pubblica musica a sorpresa: nel dicembre dello scorso anno pubblicò "War", brano della compilation "El-Kuumba Tape vol. 1", caricata su SoundCloud. Non un nuovo singolo, ma un freestyle. L'ultimo album in studio di Drake è il doppio "Scorpion" (leggi qui la recensione), uscito nel 2018 a distanza di due anni dal precedente "Views".