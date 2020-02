Justin Timberlake: guarda il video del duetto con SZA su 'The Other Side'

E' stato resa disponibile la clip di "The Other Side", brano registrato in duetto dall'ex 'N Synch Justin Timberlake e da SZA per la colonna sonora di "Trolls World Tour", sequel della pellicola dedicata ai personaggi ideati da Thomas Dam "Trolls" del 2016 e attesa nelle sale per il prossimo 2 aprile.

Al proposito, SZA ha commentato:

"Ero così emozionata di essere stata invitata a prendere parte a questo progetto con Justin. E' stato entusiasmante condividere il processo creativo con lui e con tutto il team. Questa energia si può ritrovare sia nella canzone che nel videoclip. Non vedo l’ora che le persone lo vedano"

Dal canto suo, Timberlake ha dichiarato:

"È stato un processo così divertente, scrivere e produrre per questo progetto. Riunire insieme creativi di varie discipline e generi è stata la cosa che più mi ha gratificato. Creare qualcosa che serve sì al film ma al tempo stesso che possa esistere come progetto a se stante è stata una sfida, resa ancora più eccitante dalla possibilità di lavorare con tutti gli altri fantastici artisti che ci hanno aiutato a mettere insieme tutto questo"

La colonna sonora di "Trolls World Tour", realizzata con i contributi di - tra gli altri - Icona Pop, Anderson .Paak, George Clinton, Mary J. Blige e altre star di prima grandezza, sarà disponibile a partire dal prossimo 13 marzo. Ecco, di seguito, la tracklist dellapubblicazione:

1. The Other Side – SZA & Justin Timberlake

2. Trolls Wanna Have Good Times – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ester Dean, Icona Pop, Kenan Thompson & the Pop Trolls

3. Don’t Slack – Anderson .Paak & Justin Timberlake

4. It’s All Love – Anderson .Paak, Justin Timberlake, Mary J. Blige & George Clinton

5. Just Sing – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, Anderson .Paak & Kenan Thompson

6. One More Time – Anthony Ramos

7. Atomic Dog World Tour Remix – George Clinton and Parliament Funkadelic, Anderson .Paak & Mary J. Blige

8. Rainbows, Unicorns, Everything Nice – Walt Dohrn & Joseph Shirley

9. Rock N Roll Rules – HAIM & Ludwig Göransson

10. Leaving Lonesome Flats – Dierks Bentley

11. Born to Die – Kelly Clarkson

12. Trolls 2 Many Hits Mashup – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Icona Pop & the Pop Trolls

13. Barracuda – Rachel Bloom

14. Yodel Beat – Ludwig Göransson

15. Crazy Train – Rachel Bloom

16. I Fall to Pieces – Sam Rockwell

17. Perfect for Me – Justin Timberlake

18. Rock You Like a Hurricane – Rachel Bloom

19. It’s All Love (History of Funk) – Anderson .Paak, Mary J. Blige & George Clinton

20. Just Sing (Trolls World Tour) – Justin Timberlake, Anna Kendrick, James Corden, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige, Anderson .Paak, Rachel Bloom, Kenan Thompson, Anthony Ramos, Red Velvet, Icona Pop & Sam Rockwell

Nella versione italiana del lungometraggio la protagonista Poppy è stata doppiata da Francesca Michielin, mentre la voce al coprotagonista Stash è stata prestata dal già leader dei Kolors Stash.