Morgan si sottopone alla macchina della verità: 'Il mio? Un gesto disperato'

Nel corso della sua nuova ospitata in tv al programma "Live - Non è la D'Urso", condotto da Barbara D'Urso, Morgan ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità, dopo aver battibeccato con Iva Zanicchi, sostenitrice della tesi secondo la quale la lite tra l'ex giudice di "X Factor" e Bugo al Festival di Sanremo sarebbe stata solo una messinscena per permettere alla coppia di conquistare l'attenzione di pubblico e media. Lo ha fatto - ha sostenuto lui - per dimostrare non solo che i due hanno veramente litigato, ma anche per dimostrare di non aver mentito nell'aver raccontato la sua versione della disputa.

"Il mio? È stato un gesto disperato. Dopo essere stato ammerdato per due mesi mi sono detto: 'Io da qua non ne esco a testa bassa'", ha spiegato Morgan, prima di sottoporsi alla macchina della verità. E poi, parlando di Bugo e dei suoi collaboratori, attaccati già negli scorsi giorni, l'ex Bluvertigo ha aggiunto: "Ho fatto quel gesto. E ora loro vanno in classifica. Dovrebbero dirmi grazie". Morgan ha poi fatto sapere che i soldi ricavati dalla vendita all'asta su eBay del foglio con il testo riscritto di "Sincero" - oltre 6mila euro, l'ultima offerta, quella che ha permesso a un utente anonimo di aggiudicarsi l'oggetto - saranno devoluti in beneficenza ad un'associazione per la cura della Sla.

La macchina della verità di @InArteMorgan. Ora a Live #noneladurso pic.twitter.com/E8DFRxptKp — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 23, 2020

L'ex giudice di "X Factor" si è poi sottoposto alla macchina della verità, rispondendo ad alcune domande della conduttrice sulla lite con Bugo a Sanremo. "È vero che, come sostiene il manager di Bugo, tu gli avresti chiesto moltissimi soldi per partecipare a Sanremo?", gli ha chiesto la conduttrice. "No", la risposta di Morgan, che non è stato smentito dalla macchina della verità e dall'esperto. "A Sanremo hai cambiato il testo solo pochi minuti prima di salire sul palco?". "Sì", ha risposto il cantautore, anche stavolta non smentito dalla macchina. "Nelle liti con Bugo ci sono state violenze fisiche?". "Assolutamente no", e ancora non smentito. "A Sanremo ti eri messo d'accordo con Bugo nell'inscenare la lite per ottenere visibilità?". "Magari... No", risposta considerata vera dalla macchina. Solo su una domanda Morgan è stato smentito dalla macchina: "È vero che sei arrivato in ritardo alle prove della serata delle cover?". Lui ha risposto no, ma per l'esperto ha mentito.