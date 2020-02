Usa: ucciso a 20 anni il rapper Pop Smoke

Ancora sangue sulla scena hip hop statunitense. Dopo le recenti morti di XXXTentacion, Nipsey Hussle e Juice Wrld, scompare anche Pop Smoke. Il ventenne rapper newyorkese è stato ucciso nella mattina di oggi, mercoledì 19 febbraio, a Hollywood, quando due ladri sono entrati nella sua abitazione per rapinarla. A riferirlo è il sito statunitense di gossip e intrattenimento TMZ: Pop Smoke è stato portato al Cedars-Sinai Medical Center di West Hollywood, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Poco più di dieci giorni fa era uscito il suo nuovo album "Meet the woo 2", che questa settimana aveva debuttato in top ten nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti.