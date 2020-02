Morgan spiega il testo riscritto di 'Sincero'. E dice: 'Estenuanti i due mesi precedenti il Festival con Bugo'

La strofa "riscritta" di "Sincero", quella che Morgan ha cantato a sorpresa sul palco dell'Ariston, provocando l'uscita di scena di Bugo e dunque la squalifica della coppia dal Festival di Sanremo 2020, è diventata un vero e proprio tormentone, come testimoniano le tante parodie pubblicate sui social network e i 12 milioni di visualizzazioni del video pubblicato sull'account YouTube ufficiale della Rai (è l'unica clip sanremese a non essere stata rimossa dalla piattaforma - le varie puntate possono essere riviste su RaiPlay). L'ex leader dei Bluvertigo tiene così tanto alla sua versione da scriverci su un lungo post, per spiegare i significati dietro a versi come "certo disordine è una forma d'arte / ma tu sai solo coltivare invidia" (specificando che è un errore aggiungere tra "certo" e "disordine" l'articolo determinativo "il", e che Bugo non è "il prodotto della coltivazione del disordine, ma piuttosto uno che calcola e trae forza dal rancore") e "ringrazia il cielo sei su questo palco / rispetta chi ti ci ha portato dentro".

Il post è stato pubblicato da Morgan sul suo sito ufficiale, poi rilanciato attraverso i vari canali social. Si intitola: "Il mio testo è un gesto ma non è dissing, è dissenso cantato da un dissidente a un dissennato cantante disprezzante". Tra le altre cose, l'ex giudice di "X Factor" scrive: "Quando parlo di rispetto parlo proprio di quello che né Bugo né i suoi collaboratori hanno avuto nei miei confronti. Non mi riferisco al giorno prima, ma ai due mesi precedenti, estenuanti, in cui tutti i giorni non ho ricevuto il rispetto da parte loro".

Sempre nella giornata di oggi Morgan ha fatto sapere di aver rifiutato l'invito di Terni Città Futura, che da anni organizza un tributo a Sergio Endrigo, tirato in ballo nella lite tra i due cantautori scoppiata in seguito alla deludente esibizione sulle note di "Canzone per te" nella serata delle cover del Festival (bocciata dall'orchestra, che l'ha messa ultima nella sua graduatoria), a tornare sul palco insieme a Bugo per omaggiare la voce di "Io che amo solo te".