Sziget, i primi nomi dell'edizione 2020

Lo Sziget Festival - soprannominato "L'isola Della Libertá" - si svolgerà dal 5 all'11 Agosto 2020 a Budapest in Ungheria. E oggi sono stati annunciati ben 80 nomi: tra questi gli Strokes, i Kings of Leon, e Dua Lipa. In cartellone anche Calvin Harris, Major Lazer, Lewis Capaldi, Tom Walker Mark Ronson, Of Monsters and Men dall’Islanda, Lola Marsh, Daughter, Anna Calvi, Princess Nokia, Jade Bird, Sevdaliza, Sigrid, Clutch, Fever 333, Black Honey, Viagra Boys, Bikini Kill, METZ, Amyl and the Sniffers i Parquet Courts, A$AP Rocky, Khalid, Denzel Curry, blackbear, Stormzy, Loyle Carner e Little Simz e DJ come R3HAB, Troyboi, NGHTMRE, Sam Feldt, Camelphat, Caribou, Kaytranada, etc.

Altri nomi, compresi due headliner verranno annunciati più avanti - l'elenco completo si può leggere qua: Gli abbonamenti (7-Day, 5-Day e 3-Day Pass) sono in vendita sul sito ufficiale. L’abbonamento per 7 giorni al prezzo Early Bird di 299€ con il campeggio incluso sarà disponibile fino al 03 Marzo.